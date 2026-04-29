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El hombre que intentó asesinar a Trump se tomó un selfie armado minutos antes del ataque

Según consta en el documento judicial, en el que la Fiscalía pide prisión preventiva para el acusado, Allen usó su teléfono para tomarse una fotografía en el espejo de su cuarto

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 09:23 -
  • Agencia EFE
El hombre que intentó asesinar a Trump se tomó un selfie armado minutos antes del ataque

Antes del ataque, Cole Allen programó una serie de correos electrónicos para enviarse automáticamente en los que se disculpaba con familiares
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS

Cole Allen, el hombre acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, se tomó un selfie armado ante el espejo de su habitación del hotel minutos antes del intento de atentado, informó la fiscalía este miércoles.

Según consta en el documento judicial en el que la fiscalía pide prisión preventiva para el acusado, Allen usó su teléfono para tomarse una fotografía en el espejo de su cuarto a las 20:03 hora local (00:03 GMT), unos 30 minutos antes del intento de asesinato.

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El acusado vestía una camisa negra, pantalones negros y corbata roja, y parecía llevar una bolsa pequeña con munición, una pistolera de hombro, un cuchillo enfundado y pinzas y cortadores de alambre.

El documento también contiene fotografías de las armas que fueron incautadas cuando el acusado fue detenido: una escopeta Mossberg calibre 12, una pistola Rock Island Armory calibre .38, munición, dos cuchillos y cuatro dagas.

La fiscalía presentó estas pruebas ante el Tribunal federal del Distrito de Columbia con el objetivo de convencer al juez en una audiencia el jueves, de mantener al detenido en prisión preventiva sin fianza mientras espera juicio.

Allen enfrenta un cargo por intento de asesinato al presidente, por el que podría ser condenado a cadena perpetua, y otros dos cargos relacionados con el uso de armas. Según el relato de la fiscalía, el atacante premeditó el ataque del pasado sábado durante semanas.

Investigó información sobre la Cena de Corresponsales, a la que acudiría el presidente, buena parte del Gobierno y más de 2.000 invitados, y reservó una habitación en el mismo hotel del evento, el Washington Hilton.

Allen, de 31 años, viajó en tren desde California hasta la ciudad de Washington, de manera que cruzó el país de costa a costa transportando las armas.

La selfie que Cole Allen se tomó frente al espejo de su cuarto minutos antes del ataque en la Cena de Corresponsales.

La selfie que Cole Allen se tomó frente al espejo de su cuarto minutos antes del ataque en la Cena de Corresponsales.

(Departamento de Justicia de Estados Unidos)

Antes del ataque, programó una serie de correos electrónicos para enviarse automáticamente en los que se disculpaba con familiares, explicaba sus motivos, reconocía que estaba dispuesto a matar a miembros del Gobierno y consideraba que el resto de invitados podían ser un "daño colateral aceptable".

Un video publicado hoy por The Washington Post ofrece la imagen más nítida hasta la fecha del momento en que Allen pareció alzar su escopeta en dirección a un agente del Servicio Secreto, mientras pasaba a toda velocidad por el punto de control para acceder al evento.

En la imagen de apenas cuatro segundos puede verse como un agente disparó al menos cuatro veces al acusado.

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Agencia EFE
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