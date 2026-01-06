¿Por qué un clavel rojo ocupará curul de la esposa de Maduro?

Caracas, Venzuela

La curul de la diputada Cilia Flores, esposa del presidente Nicolás Maduro y quien fue capturada junto a él durante un ataque de tropas estadounidenses, será ocupado por un clavel rojo hasta que la "primera combatiente", como es conocida, esté de vuelta en Venezuela, anunció este martes el Parlamento, de mayoría chavista.

"Los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, para recordar el compromiso de luchar todos los días para que retorne a su curul, hemos tomado la decisión, impartida por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de colocar un clavel rojo en su curul", dijo el legislador Pedro Carreño durante una reunión entre la junta directiva del Legislativo y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En ese sentido, Carreño aseguró que trabajarán "sin descanso hasta" tener de vuelta a Maduro y a Flores.

"Es nuestro reto, es nuestro desafío y queremos compartirlo con ustedes magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)", añadió el diputado durante el encuentro que fue convocado para informar al TSJ sobre el inicio del año legislativo para el período 2026-2031.