Claudia Sheinbaum se pronuncia tras la muerte de tres hinchas mexicanos en celebraciones del Mundial

México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este miércoles su solidaridad con las familias de las tres personas que murieron durante los festejos realizados en las inmediaciones del Ángel de la Independencia tras la victoria de la selección mexicana sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026.

“Nuestra solidaridad, nuestro apoyo a tres personas que ayer lamentablemente fallecieron”, dijo la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum señaló que el Gobierno de la Ciudad de México informará sobre los hechos y aseguró que las autoridades capitalinas mantienen contacto con los familiares de las víctimas.

“La jefa de gobierno va a dar conferencia, no sé si ella o su equipo, a las 10 de la mañana por esta situación aquí en la ciudad. Y una vez que tengamos más información, por supuesto, les informamos y siempre nuestro pésame y está la jefatura de gobierno en contacto con sus familias”, afirmó.

La presidenta agregó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a brindar apoyo a los familiares.“Y hoy le di instrucciones a Rosa Icela para que también apoyen en todo lo necesario”, señaló.