Sheinbaum critica la deportación de 2,900 mexicanos a Centroamérica

Ciudad de México, México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó este jueves que Estados Unidos deporte a mexicanos hacia terceros países y sostuvo que “no hay razón” para enviarlos a Centroamérica, después de que el Instituto Nacional de Migración (INM) informara que más 2.900 compatriotas han sido trasladados a Guatemala, Honduras y Costa Rica. “No estamos de acuerdo. No hay razón para que envíen a connacionales a Centroamérica, algún país de Centroamérica. Ninguna razón”, afirmó Sheinbaum en su conferencia, en la que aseguró que su Gobierno ha manifestado su inconformidad a Washington. El titular del INM, Sergio Salomón, explicó que la protesta mexicana se ha transmitido mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, mientras ambos gobiernos mantienen conversaciones para frenar esa práctica.

“Se ha hecho patente la inconformidad por parte del Gobierno Federal (...) y se ha venido trabajando de manera muy puntual para buscar que esa colaboración evite que se sigan mandando connacionales a Centroamérica”, indicó. El funcionario precisó que México tiene registros de 2.900 mexicanos enviados a Guatemala y Honduras, así como de 20 trasladados a Costa Rica, aunque no desglosó cuántos correspondieron a cada uno de los dos primeros países. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según explicó, cuando las autoridades mexicanas conocen estos traslados, la Cancillería activa a sus consulados para contactar a los deportados y coordinar su regreso al país. En los casos de Guatemala y Honduras, añadió, los mexicanos son trasladados por vía terrestre hacia la frontera sur, donde reciben una carta de repatriación y son incorporados a los servicios del programa México te Abraza.