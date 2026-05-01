La CIA recuerda que se cumplen 15 años de la operación que dio caza a Bin Laden

Estados Unidos.

La CIA recordó este viernes en sus redes sociales que se cumplen 15 años de la operación de captura que acabó con la vida del entonces terrorista más buscado del mundo, Osama Bin Laden.

"Hoy, hace quince años (1 de mayo de 2011), los Navy Seals de Estados Unidos asaltaron un complejo en Abbottabad, Pakistán, y abatieron a Osama Bin Laden. El asalto marcó el fin de un esfuerzo de más de quince años, llevado a cabo por socios de toda la Comunidad de Inteligencia, para localizarlo", escribió la CIA en su cuenta oficial de X.

La madrugada del 2 de mayo en Pakistán, cuando todavía era 1 de mayo en Washington, un comando militar estadounidense acababa con la vida de Bin Laden, buscado durante más de una década después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

En una comparecencia televisada, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciaba al mundo la muerte del líder de Al Qaeda en lo que pudo ser una de las decisiones más complejas que tomó el mandatario en materia de política exterior.