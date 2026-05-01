Aterriza en Venezuela el primer vuelo comercial de la aerolínea Laser desde Estados Unidos

Venezela.

Un avión operado por la aerolínea estadounidense Global X, en alianza con la venezolana Laser, aterrizó este viernes en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a la capital de Venezuela, y completó así su primer vuelo comercial en la ruta Miami-Caracas.

El avión partió desde Miami a las 7:30 hora local (11:30 GMT) y llegó a Venezuela a las 10:18 (14:18 GMT), 27 minutos antes de lo previsto, según datos del aeropuerto venezolano.

El vuelo de regreso a Estados Unidos está programado para este mismo viernes a las 12:30 hora local (16:30 GMT).