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Aterriza en Venezuela primer vuelo comercial directo desde EE UU tras 7 años sin operación

En el vuelo viajaba una delegación de la Casa Blanca, con empresarios estadounidenses, para trabajar en acuerdos económicos y de cooperación en áreas de energía, petróleo y gas

  • Actualizado: 30 de abril de 2026 a las 15:37 -
  • Agencia EFE
Aterriza en Venezuela primer vuelo comercial directo desde EE UU tras 7 años sin operación

Jacqueline Faría, ministra de Transporte de Venezuela, reacciona junto Jarrod Age, director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, y John M. Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela de American Airlines, durante el recibimiento de un avión de American Eagle que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (Venezuela).

 Foto: Agencia EFE
Caracas, Venezuela

El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela, operado por American Airlines, aterrizó este jueves en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, luego de siete años de suspensiones entre ambos países.

El avión, proveniente de Miami, llegó a las 13:16 horas locales (17:16 GMT), y fue recibido con el tradicional arco de agua, dando la bienvenida a esta aerolínea estadounidense, la última en operar en Venezuela en 2019, cuando las conexiones aéreas fueron suspendidas en medio de las tensiones entre Caracas y Washington.

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Tras el aterrizaje, el piloto del avión desplegó por la ventana una bandera de Venezuela, mientras los pasajeros bajaron las escaleras portando banderines del país suramericano.

En este vuelo viene una delegación de la Casa Blanca, junto a empresarios estadounidenses, para trabajar en acuerdos económicos y de cooperación en las áreas de energía, petróleo y gas.

En la pista los esperaban la ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Faria; el vicecanciller, Oliver Blanco, y el encargado de negocios estadounidense, John Barrett, entre otros, que aplaudieron cuando el avión pintado con los colores rojo, blanco y azul con motivo de los 250 años de la firma de la Declaración de Independencia de EEUU abrió sus puertas.

El aeropuerto venezolano también fue decorado para la ocasión con globos.

Barrett, quien hace una semana comenzó su misión en este país caribeño, consideró más temprano que Venezuela está abierta a los negocios con el mundo a propósito de la reanudación de vuelos a cargo de American Airlines, algo que calificó como un "hito histórico".

Por su parte, la ministra venezolana de Transporte indicó que esperan recibir "más de 100,000 pasajeros" con esta nueva ruta y que el país suramericano sea un "eje de conexión" en la región.

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"Venezuela se siente lista para recibir todas estas líneas. Venezuela se ha preparado porque tenemos la capacidad", aseguró Faria.

La ruta tendrá una frecuencia diaria entre el aeropuerto de Maiquetía y el Internacional de Miami.

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