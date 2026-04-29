Nuevo récord en el precio de la gasolina en USA: llega a 4,23 dólares por galón

Nueva York, Estados Unidos

El precio medio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó este miércoles un nuevo récord y se situó en 4,23 dólares por galón (3,78 litros), según datos de la asociación automovilística AAA. La subida de los precios está impulsada por el bloqueo de Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave por la que circulaba el 20 % del suministro mundial de crudo. En los últimos meses, la guerra en Oriente Medio, que comenzó en febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha disparado los precios del petróleo.

Así, el crudo intermedio de Texas (WTI, en inglés), de referencia en Estados Unidos, ha subido en el último mes un 6 %, y esta mañana superaba los 100 dólares el barril apoyado también por la salida de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la OPEP y la OPEP+. La retirada del país de estas alianzas petroleras se debió a las "perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz", según la agencia de noticias oficial emiratí WAM. En marzo, la producción de la OPEP se redujo casi 8 millones de barriles diarios (mbd), un 27,5 % menos de lo bombeado en febrero, debido a la guerra de Irán y al bloqueo de Ormuz, que afectó sobre todo a Irak y a los países del golfo Pérsico.