ChatGPT se convierte en la aplicación más rápida en conseguir 1.000 millones de usuarios

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ChatGPT, el asistente de inteligencia artificial (IA) de OpenAI, se ha convertido en la aplicación más rápida en conseguir 1.000 millones de usuarios mensuales activos, un hito que ha logrado en apenas 3 años desde su lanzamiento, según indicó la firma de inteligencia de mercado SensorTower.

Un portavoz de SensorTower indicó a EFE este miércoles que ChatGPT logró 1.000 millones de usuarios mensuales activos (UMA) en mayo de 2026, más velozmente que otras 'apps' que llegaron antes, como Google Maps, Google Chrome, Messenger, TikTok, Youtube e Instagram, a las que les tomó entre 5 y 8 años.

En un informe, la firma indica que ChatGPT, a fecha del segundo trimestre de 2026, supera en UMA a otras rivales del sector de la IA como Gemini (472 millones), Doubao (106), Dola (78), DeepSeek (68), Meta AI (61), Claude (56), Grok (50), Perplexity (44) y Copilot (31).