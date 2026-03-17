Día de San Patricio: quién fue el santo y cómo nació esta tradición

Dublin, Irlanda

El Día de San Patricio es una de las festividades irlandesas que ha trascendido fronteras, convirtiéndose en una celebración internacional. Se conmemora cada 17 de marzo en honor a San Patricio, el patrón de Irlanda y tiene profundas raíces cristianas.

¿Quién fue San Patricio?

San Patricio fue una figura clave en la expansión del cristianismo en Irlanda durante el siglo V. Según la tradición, nació en Gran Bretaña cuando esta región formaba parte del Imperio romano. A los 16 años, fue secuestrado por piratas irlandeses y llevado a Irlanda como esclavo, donde trabajó durante seis años como pastor. Tras escapar y regresar a su tierra natal, decidió estudiar religión y, eventualmente, regresó a Irlanda como misionero.

Convencido de que Dios lo había elegido para cristianizar la isla, se unió a la Iglesia y dedicó 15 años a formarse como clérigo. En el año 432 fue consagrado como misionero y trabajó a Irlanda, donde trabajó incansablemente para convertir a la población al cristianismo. Para el momento de su muerte, en el año 461, Irlanda ya era mayoritariamente cristiana.

El trébol y el color verde: símbolos de San Patricio

Se dice que San Patricio usó un trébol de tres hojas para explicar a los paganos el concepto de la Trinidad, ya que algunas deidades celtas también formaban una triada. Por esta razón, el trébol, conocido como shamrock, se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de Irlanda, al igual que el color verde.

La primera celebración en América