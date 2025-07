Casa Blanca publica imagen de Donald Trump como 'Superman'

Estados Unidos.

La Casa Blanca publicó este jueves en su cuenta de Instagram una imagen del presidente estadounidense, Donald Trump, vestido como 'Superman' y acompañado de las palabras 'Truth' (Verdad), 'Justice' (Justicia) y la frase 'The American Way' (A la manera estadounidense) .

La publicación, que acumula más de 55.000 'me gusta' y 10.000 comentarios, muestra a Trump ataviado con el disfraz del mítico superhéroe y una descripción que dice 'THE SYMBOL OF HOPE' (El símbolo de la esperanza).