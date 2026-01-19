Capturan en Sinaloa a alias Mantecas, criminal ligado a los Beltrán Leyva

Ciudad de México, México

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, anunció este lunes la detención de Iván Valerio 'N', alias Mantecas, líder de una facción ligada al grupo criminal de los Beltrán Leyva, en el estado de Sinaloa (noroeste).

A través de sus redes sociales, el funcionario informó que 'Mantecas' fue arrestado junto a otras siete personas de su misma facción, en un operativo en el que les incautaron armas, vehículos y un centro de producción de drogas sintéticas.

Todos ellos fueron identificados como colaboradores del Cartel de los Beltrán Leyva, organización criminal que se separó del histórico Cartel de Sinaloa en 2008 y que sigue activa a pesar de la muerte de sus principales líderes.