Capturan a hondureño señalado de dar refugio a una niña desaparecida en Illinois

Illinois, Estados Unidos.

Un hondureño residente en Lake Villa, Illinois, Estados Unidos, fue arrestado luego de que la Fiscalía del condado de Lake lo acusara de haber dado refugio a una menor desaparecida de 13 años y posteriormente cometer abuso sexual en su contra, según autoridades judiciales. El acusado fue identificado como Mateo Ramos Zúñiga, de 22 años, quien ya contaba con una orden de deportación emitida en 2019, de acuerdo con el fiscal adjunto del condado de Lake, Patrick Windmoeller.

Ramos Zúñiga enfrenta seis cargos de abuso sexual criminal agravado, considerados delitos graves de clase 2, además de un cargo por encubrimiento de un menor fugitivo, clasificado como delito menor de clase A. De acuerdo con la investigación, la menor habría conocido al acusado a través de internet. Su madre reportó la desaparición ante la Policía de Round Lake Beach a mediados de abril, lo que activó una búsqueda en la que las autoridades rastrearon comunicaciones en redes sociales entre ambos. Según el fiscal Windmoeller, los agentes llegaron a la residencia del acusado en Lake Villa en busca de la menor, pero Ramos Zúñiga habría negado inicialmente su presencia en el lugar. Posteriormente, admitió que la menor sí se encontraba allí en ese momento. Durante la entrevista con las autoridades, la víctima recibió apoyo emocional y declaró que mantenía conversaciones de carácter sexual con el acusado a través de redes sociales, pese a tener conocimiento de su edad. En una declaración posterior, también confirmó múltiples actos sexuales, según el expediente judicial.