Consideran anular condena de jueza acusada de obstruir detención de hondureño en Wisconsin

Wisconsin, Estados Unidos.

Un juez federal estadounidense analizó en los últimos días la posibilidad de anular el veredicto de culpabilidad emitido contra la exjueza de Wisconsin Hannah Dugan, declarada culpable de obstrucción a la justicia por ayudar presuntamente a un inmigrante hondureño a evadir a agentes federales. El caso ha sido considerado una de las primeras pruebas judiciales relacionadas con las políticas de control migratorio impulsadas durante la administración del presidente Donald Trump.

Dugan tenía previsto conocer su sentencia este miércoles; sin embargo, la jueza federal de distrito Lynn Adelman decidió aplazar el proceso de manera indefinida para escuchar primero los argumentos de la defensa sobre la validez de la condena. Tras la audiencia, Adelman no emitió una resolución desde el estrado ni informó cuándo dará a conocer su decisión. Tanto Dugan como los abogados de ambas partes abandonaron el tribunal sin ofrecer declaraciones a los medios de comunicación. Durante la sesión, el abogado defensor Steven Biskupic sostuvo que la condena contra su clienta debe ser anulada debido a que se apoyó en un precedente judicial que posteriormente fue revocado. Según explicó, en abril un tribunal federal de apelaciones anuló una decisión clave relacionada con un caso migratorio ocurrido en Virginia, la cual había sido utilizada por los fiscales y el tribunal durante el proceso contra Dugan.