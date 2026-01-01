  1. Inicio
  2. · Mundo

Cancillería de México expresa sus condolencias por incendio en Suiza

La dependencia también confirmó que, “hasta el momento”, no se reportan ciudadanos mexicanos afectados.

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 13:27 -
  • Agencia EFE
Cancillería de México expresa sus condolencias por incendio en Suiza

Un policía monta guardia junto a flores depositadas cerca del lugar del incendio declarado en el bar-lounge Le Constellation, este jueves en Crans-Montana, Suiza.

 Foto: EFE
Ciudad de México, México

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México expresó este jueves sus condolencias a Suiza por el incendio registrado durante la madrugada de Año Nuevo en la estación alpina de Crans-Montana, donde las autoridades locales confirmaron 40 personas fallecidas y 115 heridas, muchas de ellas en estado crítico.

“La SRE extiende sus más sinceras condolencias a las autoridades y al pueblo de Suiza, por el incendio ocurrido en Crans-Montana que ha dejado un saldo de personas lamentablemente fallecidas y otras afectadas”, indicó en una publicación de X.

Tragedia en Suiza: 40 muertos y 115 heridos tras incendio en estación de esquí

La dependencia también confirmó que, “hasta el momento”, no se reportan ciudadanos mexicanos afectados.

“Nuestra Embajada de México en Suiza permanece alerta desde el inicio del suceso y no reporta connacionales afectados hasta el momento”, añadió el comunicado.

Como parte de la respuesta consular, la SRE recordó que la Embajada de México en Suiza estará presente para quienes requieran asistencia.

Como parte de la respuesta consular, la SRE recordó que la Embajada de México en Suiza estará presente para quienes requieran asistencia.

El fuego dejó decenas de víctimas mortales y un elevado número de lesionados, lo que obligó a activar una amplia movilización de servicios de emergencia y a coordinar traslados de pacientes graves a hospitales de países vecinos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias