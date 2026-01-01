Cancillería de México expresa sus condolencias por incendio en Suiza

Ciudad de México, México

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México expresó este jueves sus condolencias a Suiza por el incendio registrado durante la madrugada de Año Nuevo en la estación alpina de Crans-Montana, donde las autoridades locales confirmaron 40 personas fallecidas y 115 heridas, muchas de ellas en estado crítico. “La SRE extiende sus más sinceras condolencias a las autoridades y al pueblo de Suiza, por el incendio ocurrido en Crans-Montana que ha dejado un saldo de personas lamentablemente fallecidas y otras afectadas”, indicó en una publicación de X.

La dependencia también confirmó que, “hasta el momento”, no se reportan ciudadanos mexicanos afectados. “Nuestra Embajada de México en Suiza permanece alerta desde el inicio del suceso y no reporta connacionales afectados hasta el momento”, añadió el comunicado.

