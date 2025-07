Cadena perpetua para Bryan Kohberger, el asesino de cuatro estudiantes universitarios

Washington

"Aunque pudiera obligarlo a hablar, lo cual legalmente no puedo, ¿cómo podría alguien tener la seguridad de que lo que dice es la verdad?", preguntó el magistrado, Steven Hippler.Quienes sí se pronunciaron en la corte fueron los familiares de las víctimas o dos compañeros de piso que sobrevivieron a esa noche, y cuyos testimonios oscilaron entre la rabia y el perdón.



"Estoy aquí para decirte que te he perdonado porque ya no podía seguir viviendo con ese odio en mi corazón", dijo Kim Kernodle, tía de Xana Kernodle.El padrastro de esta última, Randy Davis, le señaló en cambio que iba a ir al infierno: "Eres diabólico. No hay lugar para ti en el cielo. Te llevaste a nuestros hijos. Vas a sufrir. Estoy temblando porque me gustaría llegar hasta ti. Espero que sientas mi energía", le dijo al condenado.La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, transmitió en una rueda de prensa sus condolencias a los allegados de las víctimas.



"Lamentamos profundamente el dolor que han experimentado a manos de un asesino tan cruel y malvado. (...) Nunca olvidaremos las preciosas almas que se perdieron en este horrible acto de maldad. Si fuera por el presidente (Donald Trump), habría obligado a este monstruo a explicar públicamente por qué decidió robar estas almas inocentes", sostuvo.