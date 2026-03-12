Bélgica: Estados Unidos saca ventaja frente a China con el ataque a Irán

Bruselas, Bélgica

Maxime Prévot, el viceprimer ministro belga y ministro de Asuntos Exteriores, analizó hoy el conflicto en el golfo Pérsico, que cree que durará poco en lo militar y mucho en lo económico, y sugirió que el presidente estadounidense, Donald Trump, busca que el ataque a Irán afecte negativamente a China y beneficie económicamente a su país. "Donald Trump mata dos pájaros de un tiro: ataca las reservas petroleras, lo que reduce la ventaja para China y obliga a comprar más petróleo estadounidense. Creo que las consecuencias serán de largo plazo, también para Europa, con consecuencias económicas que no deben subestimarse", dijo Prévot en una tertulia de la radiotelevisión pública RTBF.

El jefe de la diplomacia belga señaló que Irán vende petróleo a China, cuya economía se verá afectada por la escalada de precios derivada del conflicto bélico. En cuanto a la duración de la guerra, Prévot dijo que no piensa que "la guerra armada tal y como la conocemos ahora vaya a durar todavía muchísimo tiempo". “En cambio, sus consecuencias para la región van a ser de muy larga duración, entre otras cosas para intentar recuperar una estabilización con toda una serie de países del Golfo que se han visto agredidos por Irán cuando, en un principio, habían expresado que no iban a prestar su apoyo, en particular para que se lanzaran ataques desde su territorio contra Irán", agregó. No obstante, subrayó que no tiene una certeza “científica” y recordó que "Donald Trump también dijo que resolvería el conflicto ucraniano en 24 horas".

España, a contracorriente