USA afirma haber atacado 6,000 objetivos en Irán, incluyendo 30 barcos de minado

Washington, Estados Unidos

El organismo militar, con sede en Florida, reportó más de 60 buques navales destruidos en Irán, además de los barcos sembradores de minas, en un recuento sobre la Operación 'Furia épica', que comenzó el 28 de febrero.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han atacado cerca de 6,000 objetivos en los 13 días que van de la guerra contra Irán , incluyendo más de 30 barcos encargados de colocar minas en el estrecho de Ormuz, afirmó este jueves el Comando Central del Ejército de EE.UU. (CENTCOM).

Entre los objetivos atacados, el CENTCOM enunció centros de comando y control, así como sitios de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, en inglés).

También mencionó sitios de misiles balísticos, submarinos iraníes, sistemas de defensa aérea, infraestructura de comunicación militar, fábricas de drones y armas.

"Las fuerzas del CENTCOM están bombardeando blancos para desmantelar el aparato de seguridad del régimen, priorizando ubicaciones que representen una amenaza inminente", informó en un reporte en sus redes sociales.

El Ejército estadounidense ha priorizado esta semana el combate a los barcos de minado en medio de las amenazas contra el estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo global.

En su primer mensaje como nuevo líder supremo de la República Islámica, Mojtaba Jameneí llamó este jueves a mantener cerrado el estrecho, amenazó a las bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio y aseguró que la "sangre de los mártires será vengada".

Pero el presidente estadounidense, Donald Trump, había asegurado el miércoles que EE.UU. destruyó "en una sola noche" casi todos los buques iraníes encargados de colocar minas en el estrecho de Ormuz, aunque países como Noruega prohibieron este jueves a sus barcos circular por ahí.

Tras 13 días de guerra, suman más de 1,300 muertos en Irán, según la Media Luna Roja, mientras que en Líbano hay al menos 687 fallecidos por los ataques de Israel.

En tanto, han fallecido siete soldados estadounidenses por ataques de Irán, además de un elemento de la Guardia Nacional de Estados Unidos que murió por una "emergencia médica" en Kuwait en medio de la guerra.