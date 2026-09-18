Un hombre muere tras ser atacado por un tiburón

Sídney, Australia. Un hombre murió este viernes tras ser atacado por un tiburón mientras nadaba en una playa al norte de Perth, en Australia Occidental, un incidente que provocó el cierre de 12 kilómetros de costa y que se produce días después de otro ataque que dejó a un hombre gravemente herido en la región. La Policía de Australia Occidental confirmó el fallecimiento del bañista, aunque no facilitó inicialmente más detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias exactas del ataque. Los servicios de emergencia recibieron el aviso en la popular playa de Sorrento alrededor de las 10:15 hora local (2:15 GMT), mientras testigos citados por la cadena pública ABC aseguraron haber visto sangre en el agua y señalaron que dos hombres se encontraban nadando, aunque solo uno logró regresar a la orilla.

Un tiburón de unos 2,5 metros de longitud, aunque sin identificar la especie, había sido avistado previamente en la zona. Tras el ataque, las autoridades desplegaron efectivos policiales, una embarcación de la unidad marítima y medios aéreos para inspeccionar el área. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las playas comprendidas entre Marmion e Iluka permanecerán cerradas al menos hasta el mediodía del sábado, mientras que las autoridades locales también ordenaron el cierre de Hillarys, Whitfords y Mullaloo.