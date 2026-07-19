  1. Inicio
  2. · Mundo

Aumentan a 5.119 los muertos por el doble terremoto en Venezuela del 24 de junio

Desde el pasado 24 de junio se han registrado 1.350 réplicas. La cifra de heridos y rescatados se mantiene en 16.740 y 6.462 personas, respectivamente

  • Actualizado: 19 de julio de 2026 a las 09:26 -
  • Agencia EFE
Aumentan a 5.119 los muertos por el doble terremoto en Venezuela del 24 de junio

Una persona busca entre los escombros de edificios destruidos por terremotos en Caraballeda (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez
Caracas

La cifra de muertos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela ascendió este sábado a 5.119, tras sumarse 50 nuevos fallecimientos, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

La cifra de heridos y rescatados se mantiene en 16.740 y 6.462 personas, respectivamente, de acuerdo al boletín publicado en Telegram.

Las autoridades, según el balance, han atendido a 128.324 familias, mientras que 21.470 personas se mantienen en 107 campamentos transitorios.

Además, 17.907 personas quedaron sin vivienda tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 de hace casi un mes. Rodríguez señaló en el balance que en el país se mantienen 2.278 rescatistas internacionales.

Desde el pasado 24 de junio se han registrado 1.350 réplicas. Ayer sábado, salió un vuelo con 15 toneladas de ayuda humanitaria desde Uruguay hacia Venezuela, para atender a la población afectada por los terremotos.

La carga está integrada, en especial, por insumos sanitarios, medicamentos y kits de higiene y fue organizada de forma interinstitucional para responder a las necesidades priorizadas por el Gobierno venezolano para la etapa de respuesta a la emergencia, según destacó un comunicado de la Presidencia uruguaya.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias