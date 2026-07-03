Sube a 2.645 la cifra de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela

Caracas, Venezuela

La cifra de fallecidos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela aumentó a 2.645, mientras que la de heridos se elevó a 12.666, informó este viernes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien no ofreció un balance sobre el número de personas desaparecidas.

El también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, publicó el balance en un mensaje en Telegram, en el que detalló además que unas 15.050 personas se quedaron sin vivienda y que 86.117 familias han sido atendidas.

En el desglose, también habló de 6.462 personas rescatadas y de 885 edificios afectados, 189 de ellos totalmente colapsados, por lo que se han habilitado 59 campamentos transitorios.