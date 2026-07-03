Aumentan a 32 los españoles fallecidos tras los terremotos en Venezuela

Madrid, España.

El Ministerio de Asuntos Exteriores indicó que continúan habilitadas todas las líneas de emergencia consular para brindar asistencia a los ciudadanos afectados por la tragedia.

Las autoridades españolas también actualizaron el número de desaparecidos entre sus nacionales, que ahora se sitúa en 142, luego de que once personas fueran localizadas con vida bajo los escombros.

La cifra de ciudadanos españoles fallecidos a causa del doble terremoto ocurrido la semana pasada en Venezuela aumentó a 32, según informaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

Asimismo, hizo un llamado a los españoles que se encuentran en Venezuela para que utilicen los canales oficiales de atención, cuyos detalles están disponibles en las redes sociales del Ministerio y de la Embajada de España en Caracas.

Mientras continúan las labores de atención a las víctimas, empresas, entidades e instituciones públicas y privadas de España han impulsado diversas iniciativas de apoyo para los damnificados por los terremotos.

Hasta el momento, las campañas de solidaridad han permitido recaudar más de 10 millones de euros, recursos destinados a la asistencia de las personas afectadas por el desastre.

Además, varios aviones con ayuda humanitaria han sido enviados hacia Venezuela, mientras continúa la recolección de material de primera necesidad para reforzar la respuesta ante la emergencia.

La cantante española Rosalía también se sumó a los esfuerzos de apoyo mediante una donación económica a Unicef destinada a la atención de la niñez afectada por los terremotos.

La contribución de la artista fue anunciada por la agencia de las Naciones Unidas a través de sus redes sociales, donde destacó el respaldo brindado para atender a los menores perjudicados por la catástrofe.