Asciende a 79 el número de muertos por intensas lluvias e inundaciones en México

El Gobierno de México informó este jueves que ascendió a 79 el número de personas fallecidas por las intensas lluvias e inundaciones que afectaron recientemente a cinco estados del país, mientras que otras 19 permanecen desaparecidas, y agregó que ya se ha logrado ingresar a todas las comunidades afectadas. De acuerdo con el micrositio oficial, el mayor número de decesos se ha dado en Veracruz, con 35 y 7 personas que todavía no se han localizado. Seguido de Hidalgo, con 22 fallecidos y 9 desaparecidos; Puebla con 21 decesos y 3 personas desaparecidas, y Querétaro con uno.

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció que viajará a las zonas afectadas para supervisar los trabajos. "Voy a ir de nuevo a Veracruz hoy. Vamos a estar en Poza Rica y en Álamo y después vamos a Puebla", dijo. "Vamos a revisar las labores de limpieza y la entrega de apoyos. Ayer fue muy importante la entrega ya a la población", añadió. La mandataria reiteró que la prioridad del Gobierno federal es garantizar el acceso a servicios básicos y acelerar la recuperación en las zonas más afectadas por las lluvias.

Se ha restablecido 99,7 % de servicio eléctrico