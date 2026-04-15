Alumno de 16 años mata a cuatro personas e hiere a veinte en un colegio

Ankara, Turquía

Al menos cuatro personas han muerto este miércoles y veinte han resultado heridas, cuatro en estado crítico, en un tiroteo en un colegio en la provincia turca de Kahramanmaras, según informaron las autoridades locales, que precisaron que el agresor, un alumno del centro de unos 16 años, murió durante el ataque.

El gobernador de esa provincia, Mükerrem Ünlüer, indicó que un profesor y tres alumnos de quinto curso, correspondiente a 10 y 11 años, han muerto en el ataque en el colegio Ayser Çalik, situado en un barrio residencial de la periferia de la ciudad de Kahramanmaras.

Ünlüer precisó que el agresor empleó cinco armas pertenecientes a su padre, un antiguo agente de Policía, y llevaba siete cargadores en una mochila.