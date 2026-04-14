ICE detiene a doctora venezolana durante proceso migratorio en Texas

Una doctora originaria de Venezuela, que labora en el sistema de salud del sur de Texas, fue detenida junto a su hija por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cuando se trasladaba a California para asistir a una cita relacionada con su proceso migratorio.
A pesar de contar con autorización de trabajo en Estados Unidos y tener una solicitud de asilo todavía en evaluación, la doctora fue entregada posteriormente a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La detención ha generado una fuerte reacción en el ámbito médico, donde colegas y organizaciones han expresado su preocupación por el caso y por el impacto que situaciones similares podrían tener en profesionales de la salud inmigrantes.
El pasado sábado 11 de abril, Rubeliz Bolívar se preparaba para abordar un vuelo con destino a Santa Bárbara desde el aeropuerto de McAllen, en Texas.
La mujer tenía programada una cita migratoria en California, a la que viajaría acompañada de su hija de cinco años. Sin embargo, en medio de sus gestiones para avanzar en su proceso de asilo junto a su esposo, fue detenida por autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
De acuerdo con The New York Times, la doctora presentó ante los agentes fronterizos un permiso de trabajo vigente hasta el año 2030. No obstante, según el testimonio de su esposo, Milenko Faria, los oficiales le habrían respondido que “eso no es válido. Ningún documento de Venezuela es válido”.
Faria también señaló que Bolívar explicó que tenía varios procesos migratorios en curso, incluyendo una solicitud de asilo y trámites de residencia a través de su esposo.
Aun así, de acuerdo con su relato, esas explicaciones no fueron tomadas en cuenta y la doctora fue finalmente detenida por agentes federales.
Tras la detención, las autoridades entregaron a la menor a su padre. El progenitor relató que, a raíz del arresto, la niña habría sufrido afectaciones emocionales: “Me preguntaba dónde está su mami”, comentó.
En el sur de Texas, directivos del sistema de salud y compañeros de la doctora manifestaron su rechazo a la detención. Argumentaron que el arresto podría impactar de forma negativa la atención médica en una zona que ya enfrenta una marcada escasez de profesionales de la salud y que ha sido catalogada a nivel federal como un área con deficiencias en cobertura médica.