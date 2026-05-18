Uno de los atacantes de la mezquita de San Diego robó tres armas de la casa de su madre

Washington, Estados Unidos

Las autoridades policiales de San Diego, California (EE.UU.), aseguraron este lunes que uno de los adolescentes implicados en el tiroteo que dejó tres muertos en la mezquita más grande de la ciudad, sustrajo tres armas de fuego de la vivienda de su madre previo al incidente.

El dato fue revelado en una conferencia de prensa por el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, quien explicó que la madre del sospechoso, de 17 años, alertó a las autoridades tras notar la desaparición de su hijo, su vehículo y varias armas almacenadas en la casa familiar.

Según Wahl, el hecho de que el adolescente se llevara tres armas llevó a los investigadores a considerar que podía representar una amenaza más amplia, lo que elevó el nivel de la evaluación de riesgo durante el operativo de búsqueda.