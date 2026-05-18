Refuerzan seguridad en mezquitas tras tiroteo que deja 5 muertos en California

Los Ángeles, California

"He hablado con líderes de la comunidad musulmana en Los Ángeles para ofrecerles mi ayuda y he ordenado al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que despliegue recursos adicionales para proteger las mezquitas de la ciudad", indicó en una publicación en X.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, informó este lunes que incrementará la seguridad y vigilancia en los centros islámicos tras el ataque perpetrado en una mezquita en la ciudad de San Diego, en California, que ha dejado al menos cinco muertos, dos de ellos los presuntos atacantes.

Bass mostró su rechazo e indignación por el ataque que ocurrió en la ciudad californiana de San Diego.



"Los lugares de culto deben ser verdaderos santuarios donde el odio y la violencia no tengan cabida", insistió.



Esta medida, que busca contener el riesgo de "efecto contagio", se produce a pocas semanas del inicio del Mundial de Fútbol, donde Los Ángeles es sede principal con selecciones como la polémica Irán, entre las que tienen previsto disputar en el SoFi Stadium sus partidos de la fase de grupos.



Al menos cinco personas fallecieron en el ataque contra la mezquita más grande del condado de San Diego, incluidos los dos presuntos atacantes, dos adolescentes de 17 y 19 años, cuyos cuerpos fueron encontrados en un vehículo cerca de la mezquita.



Las autoridades presumen que murieron "por heridas de balas autoinfligidas", e investigan el caso bajo la perspectiva de crimen de odio hasta que puedan demostrar lo contrario.



Por su parte, una de las víctimas que falleció era un guardia de seguridad que ayudó a contener el ataque.



El hecho sucede en medio de un reciente aumento de la violencia contra la comunidad musulmana y los lugares de culto en Estados Unidos.



El centro, ubicado en el barrio de Clairmont, en la ciudad de San Diego, supone la mezquita más grande del condado y un punto de reunión clave para la comunidad local. EFE

