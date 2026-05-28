Administración Trump investiga a escritora que lo acusó de conducta indebida

Washington, Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación penal contra la escritora E. Jean Carroll para determinar si cometió perjurio durante las demandas civiles que presentó contra el presidente Donald Trump, a quien acusó de agresión sexual, informó este miércoles el diario The New York Times.

De acuerdo con el rotativo, que cita a una persona con conocimiento directo del caso, la pesquisa busca establecer si Carroll mintió bajo juramento durante los procesos judiciales que derivaron en condenas millonarias contra Trump por abuso sexual y difamación.