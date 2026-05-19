Justicia de USA acusa a un hombre por transportar a 42 migrantes en un camión

Austin, Honduras

La Justicia de Estados Unidos presentó este martes cargos por tráfico de personas contra un hombre de 43 años por intentar transportar a 42 migrantes dentro de un camión.

La Patrulla Fronteriza interceptó a Juan Nasario Reyes, radicado en Oklahoma, en un retén en Sarita, Texas, el pasado 16 de mayo y los agentes decidieron inspeccionar su vehículo después de notarlo nervioso, según señaló la oficina del fiscal del distrito sur de Texas en un comunicado.

Al revisar el camión, los agentes encontraron a 42 migrantes al interior del vehículo, que estaba cerrado desde afuera y tenía una temperatura al interior de más de 33 grados centígrados, detalló el escrito. Las autoridades también encontraron 16 gramos de metanfetamina.