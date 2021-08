Ghani niega corrupción y afirma que está "en negociaciones" para volver a Kabul

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

El expresidente afgano Ashraf Ghani declaró el miércoles que está "en negociaciones" para volver a su país, después de huir a Emiratos Árabes Unidos, y aseguró que apoya las conversaciones que mantuvieron los talibanes con su predecesor Hamid Karzai.



"Por ahora estoy en Emiratos para evitar el baño de sangre y el caos", dijo en un mensaje de video difundido por Facebook, tras abandonar Kabul el domingo. "Estoy en negociaciones para volver a Afganistán", aseguró.



Ghani manifestó su apoyo a las conversaciones mantenidas el miércoles entre altos miembros del movimiento talibán con su predecesor y con Abdullah Abdullah, que encabezó el fallido proceso de paz.



"Quiero el éxito de este proceso", dijo.



Abdullah, un viejo rival de Ghani, fue quien anunció que el presidente había abandonado el país el domingo, sugiriendo que sería juzgado con dureza.



Pero Ghani insistió en que se había ido por el bien del país y no por el suyo propio.



"No creáis a quien os diga que vuestro presidente os ha vendido y ha huido por su propio beneficio y para salvar su propia vida", aseguró. "Estas acusaciones no tienen fundamento".

"Me expulsaron de Afganistán de tal manera que ni siquiera tuve la oportunidad de quitarme las zapatillas de los pies y ponerme las botas", agregó Ghani, sugiriendo que llegó a Emiratos "con las manos vacías".



El político afirmó además que los talibanes entraron en Kabul a pesar del acuerdo de no hacerlo.



"Si me hubiera quedado allí, un presidente electo de Afganistán habría sido ahorcado de nuevo ante los ojos de los afganos", agregó, en referencia al ex presidente comunista Mohamed Najibullah.