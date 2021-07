Mexicanos a consulta para juzgar a los expresidentes por corrupción

Ciudad de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo este viernes un llamado a la población para que participe en la consulta popular del próximo domingo 1 de agosto con la que pretende que se enjuicie a los expresidentes del país.



"Hago un llamado a que la gente participe en la consulta porque se trata de hacer realidad, de convertir en un hábito la democracia participativa", destacó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Sinaloa, en el norte de México.



Este domingo, los mexicanos podrán participar en la consulta que impulsó el mandatario para enjuiciar por corrupción y otros delitos a los exmandatarios que él define "del periodo neoliberal" Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).





La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambió la pregunta para omitir los nombres de los expresidentes y consultar de forma más general sobre el esclarecimiento de acciones "del pasado".



Aun así, el presidente señaló que independientemente del propósito que tiene la consulta es importante acreditar que el pueblo sea tomado en cuenta.



"Que siempre tenga las riendas del poder en sus manos (...) y la autoridad tiene que mandar obedeciendo al pueblo", manifestó.



Criticó que quienes están llamando a no votar en la consulta no son demócratas o solo lo son cuando les conviene, y reiteró que la democracia es una forma de vida "por ello hay que participar", zanjó.



El mandatario, quien realiza una gira por Sinaloa, dijo que el día de la consulta estará en la sierra del estado, no obstante, afirmó que si encuentra una casilla en la que pueda votar lo hará, aunque anticipó que votará en contra.



López Obrador volvió a arremeter en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), al que acusó de no promover la consulta cuando debería hacerlo y estar en contra de la democracia.



"Por sus actos se puede demostrar que actúan de manera antidemocrática", argumentó.



Insistió en que no hay que tenerle miedo al pueblo y a los opositores les pidió que se agrupen como lo hicieron en la pasada elección "porque ya viene la revocación de mandato en marzo del año próximo".

Se refirió a las críticas sobre el costo de la consulta, pues se emplearán aproximadamente 528 millones de pesos (casi 26,5 millones de dólares) en este ejercicio, sin embargo, dijo que él estaba a favor de realizarla al mismo tiempo que las elecciones intermedias "pero se opusieron y ahora alegan que cuesta mucho", dijo.



La consulta ha dividido a los mexicanos entre quienes consideran que servirá para acabar con la impunidad y los que creen que la persecución de delitos no se debe consultar.



Para que sea vinculante el resultado de la primera consulta popular en la historia de México, tienen que participar al menos el 40 % del padrón electoral, es decir 37 millones de personas. EFE