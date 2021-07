Tribunal de EEUU declara ilegal el programa que protege a los "Dreamers"  

Washington, Estados Unidos.



Un juez federal de Estados Unidos declaró ilegal el viernes el programa que protegía a los migrantes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños, y bloqueó la inscripción de nuevos solicitantes.



Instituido por el expresidente Barack Obama en 2012, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) cubre a unas 700.000 personas conocidas como "Dreamers". Para muchos, Estados Unidos es el único país que han conocido.



En su fallo, el juez Andrew Hanen del Tribunal federal de Distrito en Houston dijo que Obama excedió su autoridad cuando instituyó el DACA a través de una orden ejecutiva. Dispuso que el gobierno debe dejar de aceptar personas en el programa, aunque aún podría recibir solicitudes.

Hanen indicó que su decisión no requiere que el Departamento de Seguridad Nacional o el Departamento de Justicia "tomen ninguna acción de inmigración, deportación o criminal contra cualquier destinatario, solicitante o cualquier otra persona de DACA que de otra manera no tomaría".



La decisión tampoco afectó de inmediato la situación de las personas que ya habían sido aceptadas en el programa.



Para solicitar la protección de DACA, que también permite el derecho a trabajar, los solicitantes deben haber llegado a los Estados Unidos antes de los 16 años.



Asimismo, deben asistir a la escuela o ser graduados de la escuela secundaria o equivalente, o haber sido dados de baja honorablemente del ejército y no tener antecedentes penales.



En 2017, el entonces presidente Donald Trump intentó desmantelar el DACA alegando que era inconstitucional, lo que provocó una larga batalla judicial.



Los desafíos a la eliminación gradual del programa finalmente terminaron en el tribunal superior de la nación. El DACA sobrevivió y fue reinstalado en diciembre pasado.



Desde que asumió el cargo, el presidente Joe Biden ha buscado fortalecer el programa, así como iniciar una reforma migratoria más amplia.



Después del fallo del viernes, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo: "Los demócratas piden a los republicanos en el Congreso que se unan a nosotros para respetar la voluntad del pueblo estadounidense y la ley, para garantizar que los Dreamers tengan un camino permanente hacia la ciudadanía".