Indignación en EEUU por venta de estrellas doradas para no vacunados

Tennessee, Estados Unidos.

Una tienda de sombreros en Nashville, Tennessee (EEUU), es blanco de protestas y del retiro de proveedores después de que ofreciera estrellas doradas para identificar a los no vacunados contra la covid-19, una insignia que sus críticos han vinculado con la usada por los nazis para identificar a los judíos.



HatWRKS publicó en su cuenta de Instagram el viernes pasado un anuncio en el que promocionaba para la venta parches en forma de estrella de David con la leyenda "No vacunado", publicó este domingo la cadena estadounidense CNN, que cita a sus filiales WZTV y WSMV.



"Los parches están aquí. Quedaron geniales. $5 cada uno. Adhesivo fuerte en la parte posterior. Estaremos ofreciendo gorras de camionero pronto", se leía en la publicación.





El aviso, que fue retirado posteriormente, fue motivo de quejas de lugareños que se dieron cita el sábado a las puertas del establecimiento para protestar por lo que consideraron un mensaje "antisemita".



"Las imágenes del Holocausto no son para vender sombreros", se leía en uno de los carteles que portaba uno de los participantes en la concentración, mientras en otro se decía que el Holocausto no es para mercadeo de GOP, al parecer en alusión al Partido Republicano.



Ron Rivlin, residente de Nashville, aseguró a WSMV que protestaban "contra el odio y la ignorancia" y criticó que se promocionaran las insignias amarillas, que consideró el "símbolo de la mayor atrocidad que el mundo haya visto, que es la pérdida de 6 millones de seres humanos".



Tras la manifestación, el fabricante John B. Stetson anunció el sábado en su cuenta de Twitter que "como resultado del contenido ofensivo y las opiniones compartidas por HatWRKS en Nashville" dejarían de vender todos sus productos a esa tienda.



Esa firma, en un mensaje previo en la misma red, había condenado "el antisemitismo y la discriminación de cualquier tipo".

En las últimas semanas, la legisladora republicana Marjorie Taylor Greene, vinculada al movimiento conspiratorio QAnon, ha estado en medio de una polémica por haber comparado la orden de usar mascarilla en el Congreso de EEUU con el Holocausto.



Greene aseguró, días atrás, en el espacio "The Water Cooler with David Brody" que la orden de usar mascarilla recordaba "una época de la historia en la que se le decía a la gente que llevara una estrella de oro" y se les trataba como "ciudadanos de segunda clase", hasta el punto que se les metía en trenes y se les llevaba a las cámaras de gas en la Alemania nazi.



Sus comentarios han dado pie a críticas de sus compañeros de partido y de los demócratas. EFE