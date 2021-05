EEUU dispara contra buques iraníes en el Estrecho de Ormuz

Washington, Estados Unidos.

Un buque de la Armada de Estados Unidos efectuó disparos de alerta contra navíos ligeros de ataque iraníes que se habían acercado a un submarino estadounidense y sus naves escolta en el estrecho de Ormuz, en el Golfo Pérsico, informó el Pentágono este lunes.



En el segundo de esos incidentes en dos semanas, 13 barcos rápidos de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC-N) se acercaron a alta velocidad a siete navíos de la armada estadounidense. Cuando estaban a 137 metros, uno de los barcos estadounidenses disparó dos ráfagas de 30 tiros hasta que se alejaron, dijo John Kirby, portavoz del Pentágono.



"Lamentablemente, el acoso por parte del IRGC-N no es un fenómeno nuevo", expresó Kirby.





"No es seguro, no es profesional. Es el tipo de actividad que puede llevar a que alguien resulte herido y puede llevar a un error de cálculo real en la región", acotó.



"Eso no sirve a los intereses de nadie", destacó el funcionario, quien informó que las acciones iraníes tuvieron lugar en el Estrecho de Ormuz, donde los barcos tienen poco espacio para moverse.



"Es una vía fluvial internacional y, por supuesto, cuando estás en el estrecho, hay ciertos límites a tu capacidad de maniobra", explicó.



Cuando se le preguntó si los barcos estadounidenses están autorizados a disparar directamente contra las naves iraníes y hundirlas, Kirby se negó a describir sus reglas de enfrentamiento.

Sin embargo, agregó, "tienen derecho a la autodefensa y saben cómo llevarla a cabo".



A fines de abril, tres embarcaciones rápidas de ataque y patrullaje costero iraníes lanzaron disparos de advertencia cuando se acercaron a dos embarcaciones estadounidenses en aguas internacionales en la parte norte del Golfo Pérsico, según la Armada de Estados Unidos.



Y a principios de ese mismo mes, cuatro embarcaciones de la Guardia Revolucionaria -tres embarcaciones de ataque rápido y un gran catamarán Harth 55- se acercaron de manera similar a dos barcos patrulla de la Guardia Costera de Estados Unidos, cruzando frente a la proa sin hacer caso de las advertencias. No hubo intercambio de disparos en ese encuentro.