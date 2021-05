"¡Justicia!", clamor tras adiós a víctimas de accidente de metro en México  

México.

Tras el último adiós, los reclamos de justicia se multiplicaban este jueves entre las familias de las víctimas del accidente del metro de Ciudad de México, convencidas de que la negligencia de las autoridades es la culpable de la tragedia.



Los funerales de los 25 fallecidos continuaban este jueves en distintos cementerios de la ciudad con un clamor común: establecer las causas del siniestro y castigar a los posibles culpables.



"No fue nuestra culpa, las autoridades son las responsables", dijo a la AFP Luis Díaz, hijo de Juan Luis Díaz, tras enterrar a su padre.

Contrario a su costumbre de transportarse en autobús, Díaz, chófer de 39 años, decidió abordar el tren de la Línea 12 que se vino abajo al colapsar un paso elevado, dejando ademas unos 80 heridos.



"No fuimos los únicos afectados, otra gente también perdió a sus familiares, mucha gente está herida", señaló Luis, de 17 años, indicando que exigirá una reparación a las autoridades.



"¡Justicia para mi mamá, porque mi padre era el sustento de la casa", declaró por su parte Luis Hernández, hijo de José Luis Hernández, otra de las víctimas fatales.



El hombre, de 61 años y que se dedicaba a reparar autos usados, viajaba en uno de los dos vagones que se desplomaron al vencerse una viga del puente, según la versión oficial.



"Me den uno o dos millones (de indemnización), mi padre está muerto y nadie me lo devolverá (...). Las autoridades tienen que hacerse cargo, añadió Luis tras el funeral en el empobrecido sector de Tláhuac.



Su madre llora desconsolada. "Sí, vamos a hacer una demanda, pero ahorita queremos pasar todo esto".

- Presidente promete castigo -

Mientras la tragedia aún estremecía a los capitalinos, el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador garantizó nuevamente que habrá justicia.



"Nuestro pésame a los familiares de quienes perdieron la vida. Ya iniciaron las investigaciones para ver las causas de este accidente (...) y castigar a los responsables", dijo.



Los peritajes están a cargo de la Fiscalía y de la firma noruega Det Norske Veritas.



La empresa europea realizará un "análisis causa-raíz" desde la construcción de la Línea 12, dijo este jueves la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en rueda de prensa.



Esa obra estuvo marcada por la controversia debido a un sobrecosto del 70% y problemas operativos.



La organización Mexicanos Contra la Corrupción denunció que la política de austeridad promovida por López Obrador generó recortes del presupuesto del metro y un subejercicio de 8,7% en 2020.



Pero la Secretaría de Finanzas de la capital negó tales señalamientos, indicando que esa partida bajó por una merma en la demanda del servicio a raíz de la pandemia de covid-19. El tránsito de pasajeros se redujo 40% en 2020, sostuvo.



El presupuesto del sistema se calcula con base en una proyección anual de boletos vendidos y aportaciones del gobierno federal.



"Dada la pandemia, hubo una reducción asociada a la reducción de ingresos propios (...). El gobierno tuvo (que hacer) un subsidio adicional al metro", explicó Sheinbaum, copartidaria de López Obrador.



El subejercicio también es consecuencia de la reducción en costos operativos al haber menos pasajeros, subrayó la Secretaría de Finanzas.

- Sismos -

Sheinbaum y el canciller Marcelo Ebrard, potenciales candidatos del oficialismo para la presidencial de 2024, están en la mira de los críticos.



La Línea 12 fue desarrollada e inaugurada por Ebrard cuando fue alcalde de la metrópoli (2006-2012).



El ministro afirma estar dispuesto a responder ante autoridades, pero aclara que su responsabilidad en la administración de la obra concluyó con su mandato.



"Se tiene conocimiento de que los primeros señalamientos sobre las fallas en la parte elevada de la línea ocurrieron después del sismo del 2017", ha señalado Ebrard sobre el fuerte terremoto que dejó 370 muertos, principalmente en la capital.



Desde el oficialismo se busca llamar a cuentas a Miguel Angel Mancera, sucesor de Ebrard en la alcaldía y actual senador.



Mientras tanto, este jueves fueron convocadas en redes sociales movilizaciones en solidaridad con las víctimas y para exigir "justicia, esclarecimiento de los hechos, alto a la corrupción y seguridad en el transporte público".