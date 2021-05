México inicia búsqueda de responsables de accidente en metro capitalino

Ciudad de México.

México emprendió este martes la búsqueda de responsables del accidente del metro de la capital, que mató a 23 personas al colapsar un puente en una línea que ya había tenido problemas de infraestructura y operaciones.



"Se va a hacer una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad (...), a partir de eso se va a fincar la responsabilidad", prometió el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al lamentar la tragedia ocurrida la noche del lunes.



El caso está en manos de la Fiscalía y continuará con apoyo de expertos internacionales independientes, señaló el mandatario izquierdista.





La línea 12, donde ocurrió el siniestro, fue construida e inaugurada el 30 de octubre de 2012 bajo el mandato del entonces alcalde Marcelo Ebrard (2006-2012), actual canciller.



Tras el accidente, la prensa local evocó las polémicas surgidas durante la construcción de este tramo de unos 25 km y sus recurrentes problemas operativos.



Se trata de una de las dos líneas que no funciona con neumáticos, sino sobre rieles.



Desde el inicio de las operaciones se ha detectado desgaste en la vía y ruedas de los trenes, lo que en marzo de 2014 obligó a Miguel Mancera, sucesor de Ebrard, a suspender el servicio en 12 estaciones.



Luego, un estudio concluyó que había problemas con el diseño, operación y mantenimiento de las vías.





Ebrard, presente en la rueda de prensa del presidente, habló de un "día triste para todos".



"De mi parte, ponerme a entera disposición de las autoridades (...). Entiendo que hay muchas motivaciones de orden político", dijo el ministro, considerado un potencial candidato para las elecciones presidenciales de 2024.

Derecho a la verdad

Claudia Sheinbaum, alcaldesa de Ciudad de México y copartidaria de López Obrador, explicó en la misma conferencia que hay 23 personas fallecidas y más de 70 hospitalizadas. Entre las víctimas hay menores.



"La ciudadanía tiene el derecho a saber la verdad, por eso se realizará un peritaje externo", añadió.



Indicó que el siniestro se produjo al vencerse una viga que sostenía el puente, de 12 metros de altura, por el que corría el tren.



En la zona de la tragedia seguían trabajando socorristas para rescatar cuatro cuerpos atrapados en el amasijo de fierros y concreto al que quedaron reducidos algunos vagones, que eran desmontados con grúas.



"De repente vi que la estructura se estaba cimbrando. No fue ni un minuto después que cayó el metro y se empezó a levantar mucho polvo", declaró una testigo a la cadena local Televisa.



Vecinos se lanzaron espontáneamente para auxiliar a las víctimas, algunas de las cuales lograron salir por su cuenta.



Momentos después, decenas de bomberos y rescatistas evacuaron a los pasajeros.



Durante la madrugada, un hombre esperaba noticias de su hermano. "Venía con su esposa y a ella la lograron sacar, pero él se quedó ahí aplastado y la verdad es que como no sabemos nada, no nos dan informes (...). Para que lo saquen, ¡quién sabe cuánto (tardarán)!", declaró a la AFP.

"Pudo ser descuido"

Ricardo de la Torre, habitante del sector, comentó a la AFP que el paso del tren suele producir una fuerte vibración.



"Realmente en las mañanas, cuando empiezan a activarse los trenes, a tener su servicio, en las casas se siente. Por ese simple hecho nosotros sabemos que está mal esta construcción", sostuvo.



Fernando Espino, líder del sindicato de trabajadores del metro, dijo a la televisora Milenio que ingenieros ya habían comunicado fallas en distintas ocasiones.

"Pudo ser descuido, que no le tomaron importancia", agregó, al señalar que a diferencia de otras líneas de metro, la 12 recibe mantenimiento de una firma externa.



La zona permanecía acordonada por policías y militares.



José Martínez contó emocionado a la prensa que se salvó porque no alcanzó a embarcar tras salir del trabajo.



"Me salvé como por 15 minutos. ¡Qué bueno que no me pasó nada!", expresó.