Biden presenta su Gabinete y anuncia que "EEUU está de regreso para liderar al mundo"

Washington, Estados Unidos.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el retorno del país a la escena mundial, al presentar el martes a su futuro gabinete en el inicio de una transición bloqueada hasta ahora por el mandatario Donald Trump, quien sigue sin admitir su derrota.



"Es un equipo que refleja el hecho de que Estados Unidos está de vuelta. Listo para liderar el mundo, no para retraerse de él", dijo Biden en su bastión en Wilmington, Delaware, flanqueado por hombres y mujeres enmascarados.





El grupo incluye a veteranos del gobierno de Barack Obama, del que Biden fue vicepresidente, pero es más diverso y marca un regreso a la diplomacia estadounidense tradicional, revirtiendo la postura de "Estados Unidos primero" de Trump.



El proceso formal para la asunción de Biden el 20 de enero recién recibió luz verde el lunes, cuando más de dos semanas después de ser declarado perdedor, Trump autorizó a la Administración de Servicios Generales (GSA) a hacer "lo que sea necesario", activando los protocolos para la transferencia de poder.



La GSA acababa de enviar una carta informando a Biden que, en una decisión "independiente", lo consideraba el aparente ganador, allanando la vía para el traspaso. Esto ocurrió luego de que Michigan, un estado bisagra, certificara el triunfo de Biden y se abultara la lista de miembros del partido republicano pidiendo que se avanzara en el proceso estipulado.





La decisión de la GSA libera fondos para que el equipo de Biden se prepare y permite que el gobierno saliente y el entrante coordinen temas candentes, como la campaña de vacunación contra el covid-19, que deja ya 258.000 muertos en Estados Unidos.

Nuevo revés para Trump

Los esfuerzos de Trump por anular los resultados de las elecciones del 3 de noviembre recibieron un nuevo revés el martes cuando Pensilvania, otro estado clave, también confirmó a Biden como ganador.



Trump, quien ha hecho pocas apariciones públicas desde su derrota electoral, habló brevemente desde la sala de prensa de la Casa Blanca.



Sin referirse a las elecciones, saludó el nuevo récord de la Bolsa de Nueva York, donde por primera vez el Dow Jones superó los 30.000 puntos, así como los avances para la vacuna contra el covid-19.



"Solo quiero felicitar a todas las personas en el gobierno que trabajaron tan duro. Lo más importante, quiero felicitar a la gente de nuestro país, porque no hay gente como ustedes", dijo.



A pesar de no haber presentado ninguna prueba creíble del fraude que denuncia y, de haber sufrido derrotas humillantes en los tribunales, Trump sigue insistiendo en que eventualmente ganará.



El martes retuiteó una foto de sí mismo en la Oficina Oval con la leyenda: "¡¡¡¡No concedo NADA!!!!!".



Sin embargo, la impugnación de la certificación de los resultados estatales, un proceso usualmente rutinario, parece no estar dando frutos para Trump, y Biden se encamina a ser declarado 46° presidente de Estados Unidos el 14 de diciembre, cuando se reúna el Colegio Electoral que constitucionalmente determina el ganador.



Biden, que obtuvo casi 80 millones de sufragios frente a los casi 74 millones de Trump, cuenta con 306 votos electorales contra los 232 del republicano.

"No es suficiente"

Las seis mujeres y hombres que Biden eligió como sus principales diplomáticos y asesores de inteligencia aseguraron que representan un retorno al multilateralismo, la cooperación global y la lucha contra el cambio climático.



"Como dijo el presidente electo, no podemos resolver los problemas del mundo solos. Necesitamos trabajar con otros países, necesitamos su cooperación. Necesitamos asociaciones", dijo Antony Blinken, designado secretario de Estado.



El exsecretario de Estado John Kerry, a quien Biden eligió como representante especial para el cambio climático, dijo que Estados Unidos volverá al Acuerdo de París de 2015 que Trump abandonó.

Pero advirtió que "no es suficiente" para combatir el calentamiento global, y llamó a todos los países a que en la cita en Glasgow el año próximo "aumenten sus ambiciones".



En una primicia, Biden optó por el primer latino e inmigrante, Alejandro Mayorkas, nacido en Cuba, para encabezar el Departamento de Seguridad Interior (DHS), polémico durante el gobierno de Trump por imponer su dura línea antiinmigración.



"Mi padre y mi madre me trajeron a este país para escapar del comunismo. Apreciaron nuestra democracia y estaban muy orgullosos de convertirse en ciudadanos de Estados Unidos. Al igual que yo", dijo.