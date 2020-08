Los Obama y Sanders arroparán a Biden en la convención demócrata

Washington, Estados Unidos.

El expresidente de EEUU Barack Obama y su esposa, Michelle, así como la ex secretaria de Estado Hillary Clinton y el senador Bernie Sanders serán algunas de las personalidades que acompañarán al exvicepresidente Joe Biden durante la convención virtual demócrata, donde aceptará su candidatura a la Presidencia, según medios.



La primera noche de la convención, que se celebrará del 17 al 20 de agosto, será virtual y contará con las intervenciones de Michelle Obama, Sanders y del exgobernador de Ohio John Kasich, de acuerdo con una fuente citada por la CNN.



Sanders, senador demócrata por Vermont, representa el ala izquierdista del partido y fue el candidato que llegó más lejos frente a Biden durante el proceso de primarias este año, hasta que decidió retirarse.



Por su parte, Kasich es una figura moderada dentro del Partido Republicano que compitió contra el ahora presidente, Donald Trump, en las primarias por la nominación de las elecciones de 2016.



La cadena CNN ha señalado que el 19 de agosto la convención contará con la participación de Clinton, que fue la rival demócrata de Trump en los comicios presidenciales de hace cuatro año; y de la senadora por Massachusetts Elizabeth Warren, que también fue una de las aspirantes progresistas durante las primarias de su partido.

Warren y Kamala, candidatas a vicepresidenta

Warren figura, además, entre las posibles candidatas a convertirse en "vicepresidenta" de Biden, que todavía no ha decidido quien será la elegida, aunque ha anunciado que lo revelará antes de la convención y que será una mujer.



Otros nombres, filtrados por medios de comunicación, son la senadora por California Kamala Harris; la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer; la que fuera asesora de seguridad nacional de Obama, Susan Rice; la legisladora por California Karen Bass; la congresista de Florida, Val Demings; y la senadora por Illinois Tammy Duckworth.



Será durante también el 19 de agosto, cuando la "vicepresidenta" elegida por Biden hará su intervención.



Los medios locales han indicado, por otro lado, que se espera que Barack Obama intervenga durante la convención, pero no han precisado una fecha.



El pasado 5 de agosto la campaña de Biden anunció que no iba a viajar a Milwaukee (Wisconsin), donde estaba prevista la convención, para dar su gran discurso de aceptación de la nominación presidencial del Partido Demócrata y que, en su lugar, se dirigirá a la nación desde su residencia en Delaware.



"Esta convención será diferente a cualquier otra de la historia", afirmó en un comunicado Joe Solmonese, el director ejecutivo de la Convención Nacional Demócrata.



A diferencia de convenciones anteriores, que ocupaban seis horas de intervenciones diarias en medio de todo bombo y fanfarria, la de este año tendrá una programación cada noche de dos horas, entre las 21.00 y las 23.00 hora local, que será retransmitida por televisión.

En esa programación, habrá conexiones con votantes en diferentes partes de EEUU, en lo que supone un intento del Partido Demócrata por incluir al público.



La Convención Republicana se celebrará entre el 24 y el 27 de agosto y, de acuerdo con su página web, aún está previsto que algunos eventos tengan lugar en Charlotte (Carolina del Norte), después de que el presidente, Donald Trump, cancelara los actos presenciales en Jacksonville (Florida) debido a la pandemia.



El próximo 3 de noviembre se celebrarán las elecciones presidenciales en EEUU, en las que el republicano Trump tratará de lograr su segundo mandato mientras que Biden buscará devolver a los demócratas a la Presidencia del país. EFE