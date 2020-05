Costa Rica advierte que Nicaragua es el "principal riesgo sanitario" por pandemia

San José, Costa Rica.

El ministro costarricense de Salud, Daniel Salas, advirtió este miércoles que la alta transmisión del nuevo coronavirus en Nicaragua es el principal riesgo sanitario que enfrenta su país.



"Nuestro principal riesgo sanitario en este momento es el alto nivel de circulación del virus que existe en el vecino país de Nicaragua", expresó Salas en la conferencia de prensa diaria sobre la covid-19.



Recordó que la Organización Panamericana de Salud (OPS) señaló que Nicaragua tiene transmisión comunitaria del virus, lo que implica que se propaga sin que las autoridades puedan determinar el origen de los contagios.





"La circulación que tenemos en el país hermano de Nicaragua pone una carga adicional en el riego de que tengamos una transmisión incrementada en nuestro país", agregó Salas.



El ministro hizo el señalamiento el día en que Costa Rica registró 28 casos nuevos de covid-19, el mayor número de contagios en 24 horas de las últimas seis semanas.



Costa Rica movilizó un amplio contingente policial a lo largo de los 300 km de su frontera con Nicaragua para controlar la movilización de personas a raíz de la pandemia.



En ese marco, transportistas nicaragüenses bloquearon este miércoles los pasos fronterizos con Costa Rica para exigir al gobierno de ese país el levantamiento de las restricciones, alegando una fuerte afectación del comercio.



Nicaragua ha sido blanco de críticas de la OPS por no tomar medidas de contención del coronavirus y no informar adecuadamente de los casos de contagio.



En tanto, Guatemala instó a San José a hallar "soluciones viables" para no afectar el abastecimiento y el libre comercio regional.

Salas insistió en la necesidad de que la población local siga rigurosamente los protocolos para evitar que se produzca la transmisión comunitaria.



Costa Rica mantiene sus casos de contagio en "clústers", lo cual indica que se tiene control de las cadenas de transmisión del nuevo coronavirus en el país.



"Existe una enorme responsabilidad de la población, sigue habiendo una responsabilidad de cada persona, cada familia y cada empresa, de aplicar los protocolos" sanitarios para evitar los contagios, sostuvo el ministro costarricense.