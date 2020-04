Tras misteriosa desaparición, Ortega dará la cara en Nicaragua

Managua, Nicaragua.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se dirigirá este miércoles a la nación en un mensaje que será transmitido en cadena obligada de televisión, justo cuando cumple 34 días sin aparecer en público en medio de la pandemia del coronavirus.



El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) envió una notificación a los canales de televisión que operan en Nicaragua que deben transmitir la "Comparecencia del Presidente de la República Comandante Daniel Ortega Saavedra el día de hoy miércoles, 15 de abril de año 2020".



La comparecencia está prevista comenzar hacia las 14.00 horas (20.00 GMT) y la misma se iniciará con la presencia de Ortega, de acuerdo con el documento.

PRIMERA VEZ QUE DARÁ LA CARA

Será la primera vez que Ortega de la cara ante la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad del COVID-19.



A Ortega, exguerillero de 74 años, no se le ve desde el pasado 12 de marzo, cuando participó, desde su residencia, en una teleconferencia con sus homólogos centroamericanos sobre la pandemia.



El mandatario no participa en actos públicos desde el 21 de febrero pasado, cuando el general Julio César Avilés tomó posesión por otros 5 años como comandante en jefe del Ejército.



Ortega tampoco encabezó una marcha organizada por el Ejecutivo que preside el 13 de marzo, denominada "Amor en tiempos del COVID-19", en la que miles de simpatizantes sandinistas y trabajadores marcharon por Managua.



El gobernante, al contrario que en otras ocasiones, tampoco se ha solidarizado en público con su aliado y par venezolano, Nicolás Maduro, quien fue acusado por Estados Unidos de los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo.



Su ausencia ha sido motivo de fuertes críticas por parte de sus detractores y de disidentes.



"Eso (ausencia) no es de personas cuerdas", reprochó el exjefe de inteligencia militar y disidente Hugo Torres.



Torres, que en 1973 participó en un comando sandinista que secuestró a ministros de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle y concluyó con la liberación de nueve presos políticos, incluido el ahora presidente Ortega, dijo que los verdaderos líderes de una nación se ponen al frente de una crisis, "no se esconden ni dan orientaciones contraproducentes y a control remoto a sus allegados, sólo para profundizar los daños".



En Nicaragua, las redes sociales están cargados de críticas a Ortega por ser el único presidente en Centroamérica que no ha dado la cara a la crisis sanitaria.



Nicaragua reporta hasta ahora nueve casos confirmados de COVID-19, con un solo fallecido.

El Gobierno no ha precisado, sin embargo, el número de pruebas que ha realizado hasta ahora.



El Ejecutivo también ha sido criticado por diversos sectores por promover eventos masivos y aglomeraciones a contracorriente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Nicaragua, a diferencia del resto de países de Centroamérica, no ha decretado ningún tipo de emergencia por la pandemia, no ha ordenado la suspensión de las clases ni ha restringido la entrada o movilidad en su territorio a ningún viajero. EFE