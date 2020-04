El Salvador registra su primer caso de COVID-19 en la capital y suman 103

San Salvador.



El Salvador registró 10 nuevos casos de COVID-19, incluido el primero en la capital del país centroamericano, con el que la cifra total de contagios se elevó a 103, según datos oficiales consultados este jueves por Efe.



De acuerdo con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, los otros 9 casos son "importados" y "estuvieron siempre aislados, siempre en cuarentena".



El Ministerio de Salud reportó que el caso identificado en la capital, con el que suman 10 contagios locales, es por "nexo epidemiológico" sin detallar el sitio en el que se contagió, dado que es el único detectado a la fecha en la ciudad de San Salvador.

Por otra parte, un nuevo paciente se reportó como "curado", con lo que llegan a 10, y 275 personas salieron de cuarentena, mientras que la cifra de fallecidos sigue en 5.



El pronóstico médico para 74 personas de 88 casos activos es "estable", en 6 casos es "moderado", "grave" para 5 y "crítico" para 3 pacientes.





Las personas contagiadas en el extranjero llegaron de Estados Unidos (18), Guatemala (16), Italia (10), Colombia (9), España (7), Panamá (7), México (6), Honduras (4), Brasil (3), República Dominicana (3), Ecuador (2), Francia (2), Perú (2), Alemania (1), Argentina (1) Canadá (1) y Costa Rica (1).



Un total de 4.606 personas se encuentran en cuarentena en 105 "centros de contención" en 11 de los 14 departamentos que forman el país.



La Sala de los Constitucional de la Corte Suprema reiteró este miércoles al Ejecutivo de Bukele que las personas que violen la cuarentena domiciliar obligatoria, decretada por el Gobierno para frenar la propagación del COVID-19, no deben de ser privados de libertad.



Esta reiteración de las medidas cautelares de un hábeas corpus, en las que prohibió también llevar a estas personas a delegaciones de la Policía Nacional Civil, se dio después de que Bukele indicó a los cuerpos de seguridad endurecer la vigilancia de la cuarentena obligatoria.



No obstante, el asesor jurídico del Gobierno, Javier Argueta, reconoció en una conferencia de prensa que estas personas son llevadas a sedes de la Policía antes de su traslado a centros de cuarentena.



La Sala también señaló que el respeto de la cuarentena es obligatorio para todos los ciudadanos.



Los juzgadores, que admitieron el jueves un amparo de salvadoreños que no han podido regresar a El Salvador, mandaron al Gobierno a "elaborar un plan de repatriación programada, priorizando los casos más urgentes y cumpliendo con los protocolos sanitarios correspondientes".