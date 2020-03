"El derecho a decir adiós": la donación que conmueve a Italia en medio del coronavirus

Roma, Italia.



Italia sigue sumergida en un drama por el coronavirus, que mantiene paralizado el país y ya alcanza los tres mil muertos, siendo el segundo más afectado después de China.



Mientras el número de muertos crece día a día y la población, unos 60 millones de italianos se encuentran confinados en sus casas desde hace diez días, un grupo de afiliados al Partido Demócrata en la zona 6 de Milán tuvo una idea que la bautizó, poéticamente, "el derecho a decir adiós".



Pacientes mayores de edad que están internados en el Hospital San Carlo y que están en total estado de aislamiento, recibieron tablets para que puedan hacer videollamadas con sus familiares y de alguna manera poder despedirse.



"La idea surgió por casualidad, cuando escuché al doctor Cortellaro, jefe del Hospital San Carlo de Milán, que contó en una entrevista del dolor de las personas que ingresaron al hospital y que se internaron en total soledad y aislados de sus familias y amigos, conscientes de lo que estaba a punto de suceder y la falta de medios tecnológicos para que pudiesen hacer videollamadas con sus familiares", contó Lorenzo Musotto en su Facebook. "Entonces compramos tablets para donar al hospital y a un hospicio de ancianos para permitir que los enfermos puedan saludar a sus seres queridos por última vez".



Un paciente con coronavirus en una camilla de hospital en Italia. Foto: AFP



"La idea de no poder decir adiós me duele más que la muerte misma y hay otras residencias para ancianos, hospitales y hospicios donde ya no existe la posibilidad de decir adiós", expresó uno de los impulsores de esta acción.

"Sé de la importancia de las máscaras, guantes e instrumental médico, pero el derecho a decir adiós, para los que se van y para los que se quedan, no debe ser menos", sostuvo.

Muertos en Italia por coronavirus

La pandemia de coronavirus mató a 475 personas en Italia en las últimas 24 horas, el peor balance registrado en un país en un día, anunció el miércoles la protección civil.



Gráfica de los muertos en Italia. AFP



Ya son casi 3,000 personas que perdieron la vida en Italia, un balance cercano al de China (más de 3,200 muertos), donde se originó la pandemia.



Los servicios sanitarios registraron 4,207 nuevos casos en las últimas 24 horas, una cifra nunca antes alcanzada.

Medidas contra el coronavirus en Italia

La gran mayoría de los italianos, el 94%, apoya las drásticas medidas tomadas por el gobierno para frenar la propagación del coronavirus, que ha causado la muerte de cerca 3,000 personas, según una encuesta publicada este jueves por el diario La Repubblica.

Interrogados sobre las severas medidas impuestas por el gobierno, el 47% de los italianos las consideran "positivas", otro 47% "muy positivas" y solo el 4% "negativas" o "muy negativas" y un 2% no responde.



La encuesta fue realizada entre el 16 y 17 de marzo por el Instituto Demos&Pi en base a las respuestas de 1.028 personas representativas del país.

Según la encuesta, el 95% de los italianos confiesa que está "algo" o "muy preocupado", el 4% "poco o nada", mientras que un 1% no sabe o no responde.