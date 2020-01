Nuevo Gobierno de Guatemala analiza acuerdo migratorio con Estados Unidos

Ciudad de Guatemala

El nuevo Gobierno de Guatemala, presidido desde la semana pasada por Alejandro Giammattei, aseguró este lunes que se encuentra en un proceso de análisis y evaluación del acuerdo migratorio firmado en 2019 con Estados Unidos por la administración de Jimmy Morales Cabrera.



El canciller guatemalteco, Pedro Brolo, explicó en rueda de prensa que finalmente tienen en su poder el documento del convenio para su revisión, después de que el Gobierno de Morales Cabrera no divulgara públicamente su contenido.



"Ya tenemos el acuerdo. Lo estamos analizando", aseguró el canciller.



"Se están revisando en detenimiento todos los aspectos relacionados con el acuerdo. De momento no hemos terminado de hacer la evaluación pero vemos que podemos tener más información", añadió Brolo, designado por Giammattei como su ministro de Relaciones Exteriores.



Giammattei se quejó en 2019, tras ser electo en los comicios generales de agosto pasado, que la Administración de Morales Cabrera y la cancillería dirigida por la exministra, Sandra Jovel, nunca le entregaron el documento durante el proceso de transición de mando.



"Recuérdese que ha sido, como alguien lo describió, un secreto bien guardado. Nos enteraremos hasta el 14 de enero cuáles son (los detalles). Al parecer, este Gobierno no tienen ningún buen ánimo de querer compartir información", aseguró Giammattei en diciembre pasado.



Las nuevas autoridades no encontraron el documento en cancillería el 14 de enero, día de la investidura de Giammattei, pero finalmente se encuentra en su poder, según estableció Brolo.



Estados Unidos y Guatemala firmaron el acuerdo en julio pasado y con el mismo Guatemala se convirtió en "tercer país seguro", una figura mediante la cual EE.UU. está autorizado para enviar migrantes salvadoreños y hondureños deportados a Guatemala.



El convenio fue denominado por el Gobierno de Morales Cabrera como "Acuerdo de Cooperación y Asilo" (ACA).



A la fecha han llegado al país centroamericano aproximadamente más de medio centenar de salvadoreños y hondureños vía aérea, deportados de Estados Unidos.



El término "tercer país seguro", como lo define la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), es un concepto que se usa para "transferir las responsabilidades del examen de una solicitud de asilo de un país de acogida, a otro que es considerado seguro" para recibirlos mientras se tramita el proceso.



El convenio fue suscrito en la Casa Blanca por el ministro de Gobernación (Interior) guatemalteco, Enrique Degenhart, bajo las órdenes del presidente del país centroamericano, Jimmy Morales.



"Estamos seguros que el fenómeno migratorio, que no es de ayer, vamos a tener que abordarlo de una manera más profesional. No podemos seguir abordando un fenómeno migratorio de una forma bomberil", enfatizó Brolo.



"Estados Unidos nos está dando el acompañamiento respectivo", relató el canciller.



El país norteamericano confirmó la semana pasada una inversión de 1.000 millones de dólares para el sector privado de Guatemala.



Cada año al menos 300.000 guatemaltecos migran ilegalmente a Estados Unidos en busca de un futuro mejor alejado de la violencia y la falta de oportunidades que sufren en el país centroamericano.



De acuerdo a datos oficiales, hay casi tres millones de guatemaltecos en Estados Unidos, una cifra solamente rebasada por México y El Salvador.