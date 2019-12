Desestiman otra demanda en Nueva York contra permiso de conducir a indocumentados

Nueva York.



La comunidad inmigrante de Nueva York celebró este viernes otra victoria luego de que un juez federal de EEUU desestimara una demanda que buscaba bloquear la puesta en marcha de la ley "Luz Verde", que otorga carnés de conducir a indocumentados y que entrará en vigor este sábado en el estado.



El juez Gary Sharpe no entró en el fondo de la demanda pero determinó en un documento de 17 páginas que el secretario del condado de Rensselaer, Frank J. Merola, no tiene estatus para litigar en una corte federal.



"La Ley verde es legal y ejecutable y dos cortes por separado han desestimado reclamos sin fundamento de secretarios de dos condados", dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, al reaccionar a la decisión del tribunal federal.



El pasado verano Merola presentó una demanda en contra del gobernador Andrew M. Cuomo, de la fiscal Letitia James y del jefe del Departamento de Vehículos de Motor, Mark J.F. Schroeder, tras aprobarse la llamada "Ley Verde" que autoriza a los inmigrantes sin documentos a solicitar el carné de conducción.



Merola argumentó en su demanda que el hecho de que la ley prohíba que se compartan datos de los solicitantes entra en conflicto con estatutos federales que lo requieren y le obliga a violar las normas.

Una licencia de conducir de Nueva York.



El secretario Merola contaba con el apoyo del Departamento de Justicia de EE.UU., que presentó un documento en esa corte federal en apoyo a sus reclamos, en la que el Gobierno sostuvo que la prohibición viola la ley federal.



De acuerdo con el Gobierno, las restricciones de divulgación de la ley son de gran alcance y parecen estar destinadas a frustrar que el Gobierno federal aplique las leyes de inmigración



Los defensores de los inmigrantes sostienen que la ley no cumpliría su cometido si al hacer una solicitud los indocumentados se enfrentaran a un peligro real de ser arrestados y deportados.



Sin embargo, el juez no entró en esos reclamos y desestimó la demanda porque Merola no cuenta con estatus legal para demandar.

Reto a corte federal

El secretario del condado de Erie, también al norte de Nueva York, Michael Kearns, había retado igualmente en una corte federal la constitucionalidad de la nueva ley y fue desestimada bajo el mismo argumento.



En específico el juez Sharpe descartó el argumento de Merola de que la ley Luz Verde le obligaría a ofrecer a los indocumentados el documento para registrarse para votar.



"A partir del lunes, la ley ayudará a que nuestras carreteras sean más seguras, nuestra economía más fuerte y permitirá que los inmigrantes salgan de las sombras para firmar como conductores legales en nuestro estado", afirmó James en un comunicado.

Doce estados de EEUU otorgan permisos de conducir a indocumentados.



"Esperamos que todos los funcionarios públicos cumplan con la ley y, como abogado del estado y principal oficial de la ley, continuaré defendiéndola vigorosamente", afirmó.



Los grupos proinmigrantes han lanzado campañas para orientar a los inmigrantes sin documentos lo que necesitan para solicitar el carné y se disponen a acompañarles el próximo 16 de diciembre a las oficinas de Vehículos de Motor para realizar el trámite, en un día que consideran "histórico".



Debido a que la ley entra en vigor un sábado, los trámites se comenzarán a hacer a partir del lunes.



Nueva York se unirá así a otros doce estados, así como el distrito de Columbia y Puerto Rico que ya otorgan el carné de conducir a indocumentados.



Nueva Jersey podría unírseles si la próxima semana es aprobada la propuesta de ley, por la que inmigrantes en ese estado han luchado durante diez años.