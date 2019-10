México: los videos más impactantes de las balaceras en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, México.

Hombres fuertemente armados libraron este jueves una balacera contra las fuerzas de seguridad en Cualiacán, una ciudad del estado de Sinaloa; bastión del capo de la droga Joaquín "Chapo" Guzmán encarcelado en Estados Unidos.



Imágenes de tráileres incendiados y hombres fuertemente armados que circulaban en camiones de carga fueron captadas por un periodista de la AFP, pero hasta el momento las autoridades no han hecho ningún pronunciamiento.



Las estaciones Televisa y Milenio TV reportaron que el enfrentamiento fue producto de la detención o muerte de uno de los hijos del Chapo, Ovidio Guzmán López, aunque las autoridades no han confirmado ni desmentido esa información.



El gobierno de Sinaloa instó a la población a "no salir a las calles y estar muy pendientes de avisos oficiales sobre la evolución de estos acontecimientos".

Cartel de Sinaloa

El poderoso cartel de Sinaloa está fragmentado entre los hijos del Chapo, sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, e Ismael "El Mayo" Zambada; otrora socio del encarcelado capo.

Chapo Guzmán

Guzmán, que llegó a ser considerado el narcotraficante más poderoso del mundo, se fugó en enero de 2001 de Puente Grande en el primero de sus escapes.



Fue recapturado en febrero de 2014, pero 17 meses después protagonizó otra espectacular huida de un penal de máxima seguridad.

El Chapo fue detenido por tercera vez en enero de 2016 y un año después fue extraditado a Estados Unidos.

Videos de la balacera en Culiacán, Sinaloa

Un grupo armado intentó rescatar a Iván Archivaldo, hijo de El Chapo Guzmán, luego que supuestamente fuera detenido en #Culiacán, Sinaloa. En redes sociales comenzó a circular imágenes de sicarios transitando por diversas calles, donde se registró una fuerte balacera. pic.twitter.com/oAzn0vZhUP — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) October 17, 2019

Caos en #Culiacán, #Sinaloa. Sicarios recorren las calles para rescatar al hijo de el #ChapoGuzmán. pic.twitter.com/9Id0IBB7lC — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) October 17, 2019

Ciudadanos reportan que #Culiacán se encuentra sitiada en estos momentos debido a la guerra entre el narco y policías. #Viral pic.twitter.com/8NUzcBXObz — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) October 17, 2019

En estos momentos trasciende la detención del hijo del #ChapoGuzmán en #Culiacánhttps://t.co/RGxBx70UPB — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) October 17, 2019