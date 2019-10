Biden respalda el proceso de destitución contra Trump

Washington, Estados Unidos.

Joe Biden, el favorito para enfrentarse a Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020, se manifestó el miércoles por primera vez a favor de que el presidente sea sometido a un proceso de destitución, argumentando que "traicionó" a Estados Unidos y violó su juramento.



"Para proteger nuestra Constitución, nuestra democracia, nuestros principios fundamentales, [Trump] debe ser objeto de un proceso de destitución", dijo el exvicepresidente de Barack Obama, a quien Trump ha acusado reiteradamente de corrupción, en un mitin en Nueva Hampshire.



Donald Trump "pisotea la Constitución y no podemos dejar que se salga con la suya", dijo Joe Biden, un favorito durante mucho tiempo para la nominación demócrata y ahora empatado en las mejores encuestas con la legisladora del ala progresista Elizabeth Warren.



Según Biden, Donald Trump "no ve límites a sus poderes".



"Un procedimiento de destitución no solo se trata de lo que ha hecho el presidente, sino también de la amenaza que representa para el país si se le permite permanecer en el cargo", agregó el veterano dirigente demócrata.



Biden está en el centro del caso que ha empujado a los demócratas en la Cámara de Representantes a abrir una investigación para un proceso de destitución de Trump. A fines de julio, el presidente llamó a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para solicitarle información comprometedora sobre el demócrata y los negocios de su hijo, Hunter Biden, en ese país del este europeo.

Regularmente y sin pruebas, Trump acusa a su rival demócrata de ser un "corrupto".



A pesar de esto, Joe Biden había sido hasta el miércoles más cauteloso que otros candidatos demócratas a la Casa Blanca que llevaban semanas reclamando la apertura de un procedimiento de juicio político contra Trump.



El multimillonario ha lanzado por su parte nuevas acusaciones contra Biden en Twitter, reaccionando casi en vivo al discurso del demócrata.



"Es tan patético ver a Joe Biden, 'el Dormido' (mote que Trump usa para referirse al demócrata), quien junto a su hijo Hunter, y a expensas del contribuyente, ha estafado al menos a dos países para ganar millones de dólares, solicitar procedimientos de destitución en mi contra, aunque yo no haya hecho nada", expresó el presidente.