Venezolanos ya son el 3,4 % de la población total de Colombia

Bogotá, Colombia.

La cifra de migrantes venezolanos que vive en Colombia ya supera los 1,6 millones de personas, lo que corresponde al 3,4 % de los 48,2 millones de habitantes del país andino, según datos desvelados este martes por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).



Así se desprende de los datos del informe "Mercado laboral-población migrante venezolana" del DANE, en el que la entidad estatal investigó cuál ha sido el impacto que ha tenido la migración en las cifras de empleo del país.



"Tenemos un total de 1,641,000 migrantes que en interpretación de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) corresponde al 3,4 % de la población total del país", manifestó el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, en una rueda de prensa.





El funcionario precisó que entre agosto de 2018 y julio pasado llegaron al país 773,000 migrantes, que equivalen al 1,6 % de la población de Colombia.



Sin embargo, advirtió que "la posibilidad de que la migración venezolana esté afectando estructuralmente el nivel de la tasa de desempleo es bastante remota en este momento".



Según las cifras del DANE, de las 773,000 personas que llegaron a Colombia en los últimos 12 meses, el 19,2 % no tiene trabajo, mientras que en el mismo periodo la tasa de desempleo entre los colombianos fue del 10,1 % y la total llegó al 10,2 %.



El informe también se refiere a las cifras de desempleo en Bogotá, Barranquilla y Cúcuta, las tres ciudades colombianas en las que viven más ciudadanos venezolanos y donde las tasas de paro de ese colectivo de emigrantes son del 21,7 %, 15,9 % y 24,9 %, respectivamente .



Por otra parte, Oviedo valoró el interés de los ciudadanos de la nación vecina de "formar parte de la población ocupada en el país" y destacó que es "porcentualmente más alto que el de los colombianos".



"Ellos, por su perfil demográfico y por su perfil etario, al estar más capacitados y al estar concentrados entre los 25 y los 40 años, necesitan trabajar y eso se refleja a través de la tasa global de participación que es 10 puntos superior a la de los colombianos", aseveró.



A lo que se refiere es a que la tasa global de participación total fue del 63,7 % entre agosto de 2018 y julio pasado, mientras que la de los migrantes alcanzó el 74,3 %.

Por otra parte, el informe desgrana que de los 1,6 millones de venezolanos que están en Colombia, 511,000 están afiliados, son cotizantes o beneficiarios de alguna entidad de seguridad social en salud, mientras que los 1,1 millones restantes no lo son y por tanto están en la informalidad.



Es por ello que Oviedo invitó a buscar la igualdad entre los colombianos y los migrantes pues, según advirtió, la brecha salarial es de "casi el 40 % menos para la población venezolana".



"Si el 85 % de la población migrante venezolana no está asegurada, ellos están dispuestos (...) a aceptar una oferta informal que no los asegure en términos de salud", concluyó. EFE