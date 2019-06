Dos adultos y cuatro niños fallecen en la frontera México-EEUU

México: 15,000 militares en la frontera norte México. México desplegó unos 15,000 soldados y policías a su frontera norte para cumplir con el compromiso asumido con el gobierno de EEUU de frenar la migración, realizando detenciones incluso al borde del límite binacional, informó ayer el jefe del ejército mexicano.“Tenemos un despliegue total entre la Guardia Nacional y unidades del ejército de casi 15,000 hombres en la parte norte del país”, dijo el secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Consultado expresamente si, además de interceptar migrantes durante su trayecto por territorio mexicano, el ejército y la Guardia Nacional -conformada por policías militares, navales y federales- también procedían a detenerlos cuando intentaban cruzar la frontera con EEUU, el jerarca respondió “Sí”.

“Considerando que la migración no es un delito, es una falta administrativa, entonces nada más los detenemos y los ponemos a disposición de las autoridades” del Instituto Nacional de Migración, abundó Sandoval. “Estamos haciendo toda una cobertura en la frontera sur y ahí estamos coadyuvando con el esfuerzo del Instituto Nacional de Migración, que es quien tiene ahora la facultad para estar haciendo el aseguramiento (detención) de personas”, expuso el general. Argumentó que si se dejara esta labor en manos del Inami no sería posible realizarla porque ese organismo no tiene suficientes efectivos.