Netanyahu cuenta con Trump para darle el último empujón preelectoral

Jerusalén.



Benjamín Netanyahu se enfrenta en abril a una cita electoral complicada: llega con el lastre del anuncio de su imputación por corrupción y con un nuevo rival reconocido y en forma, Beni Gantz, pero parece que tiene un as en la manga: cuenta con Donald Trump para darle un último empujón en campaña.



La alianza no es disimulada: el pasado mes Netanyahu (apodado en el país Bibi) difundía en sus redes sociales un cartel gigante colocado en Tel Aviv que le mostraba dando la mano al presidente de Estados Unidos bajo la leyenda: "Netanyahu juega en otra liga", y el mensaje fue retuiteado por el propio Trump.



Ayer y hoy, a solo veinte días de los comicios, el jefe del Gobierno israelí ha recibido en Jerusalén por todo lo alto al secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, que se ha sumado sin resquicios a su discurso contra Irán y ha recordado al público israelí que Bibi "y el presidente Trump tienen una excepcional relación de trabajo".



Ambos pasearon y se dejaron fotografiar en la ciudad vieja de Jerusalén, situada en lo que la comunidad internacional considera territorio palestino ocupado.



En paralelo a esta visita, la Casa Blanca anunció ayer que los próximos lunes y martes, a dos semanas del voto, Trump recibirá a Bibi en Washington, no solo un día, sino dos.



El israelí también contará allí con otro importante escenario para trasladar su mensaje electoral en la conferencia AIPAC, donde también hablarán otros líderes políticos que, sin embargo, no se ha informado de que hayan sido invitados a estrechar la mano del inquilino de la Casa Blanca.



"Conscientemente o no, el presidente Donald Trump ha sido reclutado para la campaña electoral israelí", aseguraba hace días el digital "Times of Israel" en un artículo sobre el enorme cartel con ambos líderes, que según usuarios de las redes fue hecho con una foto retocada para mostrar a los dos a la misma altura, pese a que el estadounidense es claramente más alto.



Además, varios medios israelíes abrían hoy con la noticia de que EEUU podría anunciar la próxima semana su reconocimiento del territorio sirio ocupado de los Altos del Golán como territorio israelí, citando a fuentes oficiales en Jerusalén y Washington no identificadas.



De llevarse a cabo, sería un nuevo espaldarazo para Netanyahu, que reclama desde hace tiempo esta medida a la comunidad internacional y que visitó este mismo mes la región con el senador norteamericano Lindsey Graham y el embajador David Friedman.



En un signo de que las cosas pueden ir en esa dirección, la semana pasada, en su informe anual sobre derechos humanos, el Departamento de Estado dejó por primera vez de utilizar la frase de "ocupado por Israel" para definir al Golán, y cambió la expresión a "controlado por Israel".



El diario "Jerusalem Post" se preguntaba recientemente en el titular de un artículo: "¿Está Trump haciendo campaña por Netanyahu?", y citaba a un académico y exdiplomático estadounidense en Israel, Dan Arbell, quien asegura que "con estas oportunidades de fotos, la Administración Trump está mostrando que favorece a Netanyahu".



Un apoyo quizás más necesario que nunca, porque éste se enfrenta a unas de sus citas electorales más complicadas, por primera vez ante un rival que ha conseguido superarle en intención de voto en varias encuestas: el exjefe del Estado Mayor Gantz, que cuenta con una imagen intachable y es ampliamente valorado por la población.



Además, Netanyahu concurre tocado, después de que en febrero el fiscal general del Estado (nombrado por él) anunciase que le imputará en tres casos de corrupción con los cargos de fraude, soborno y abuso de confianza.



Y, anoche, el canal de noticias Hahadashot aseguró que la Fiscalía estudia investigarle también por beneficios obtenidos en inversiones en una empresa de acero relacionada con otra compañía con la que Bibi impulsó una compra de submarinos (innecesaria para el estamento militar).



Horas antes del anuncio de su acusación en febrero, Trump declaró que "desconoce sus problemas" internos y no evitó echarle un capote asegurando que, lo que él puede decir, es que Netanyahu "ha hecho un gran trabajo como primer ministro. Es duro, es inteligente, es fuerte".



Horas después de hacerse público el anuncio de la Fiscalía, Bibi compareció ante los medios para defenderse y calificar la acusación de "caza de brujas". Entre sus primeras palabras estuvo el agradecimiento a su "amigo Trump" y la reivindicación de que sus fuertes relaciones con líderes como Trump y Putin han beneficiado a la seguridad de Israel. Una carta que utiliza sin pudor en estos comicios.