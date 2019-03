Estudiantes marchan contra Ortega en Managua

Managua.



La periodista Tifani Roberts, corresponsal de la cadena Univisión, fue impactada ayer por una bala de goma mientras brindaba cobertura a una manifestación estudiantil contra el Gobierno que preside Daniel Ortega.



La periodista confirmó que recibió el impacto de la bala de goma en una de sus piernas, sin gravedad. “Estoy bien, no se preocupen”, escribió Roberts en Twitter.



El incidente ocurrió mientras daba cobertura a una protesta que realizaron estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA) dentro de la sede de esa alma mater en contra del presidente Ortega, a pesar de la prohibición emitida por la Policía Nacional para este tipo de manifestaciones.



Decenas de estudiantes se taparon sus rostros con pañuelos de colores azul y blanco, en alegoría a la bandera de Nicaragua, y marcharon en los pasillos y veredas de la UCA.



Se trató de la primera manifestación contra Ortega desde la prohibición emitida por la Policía Nacional en noviembre pasado, sin embargo, ocurrió en un área privada, como es el recinto de la UCA en el centro actual de Managua.



“¡Libertad para los presos políticos!”, “¡No más represión!”, “¡Viva Nicaragua libre!”, o “¡La UCA no se rinde!”, fueron algunas de las consignas que gritaron los jóvenes. En la marcha los universitarios extendieron la bandera de Nicaragua con el escudo nacional de cabeza, que simboliza un “S.O.S.” al mundo por la crisis que atraviesa el país. “Marchamos aquí porque no hay posibilidad de protestar en las calles, si salimos a las calles, nos matan”, dijo a periodistas un estudiante que no quiso dar su identificación por temor a represalias de la Policía o grupos afines al Gobierno.



El gobierno de Ortega y la oposición continuaron ayer negociando, sin lograr hasta el momento definir las reglas del diálogo ni los temas de fondo que abordarán para intentar resolver la crisis política y económica.